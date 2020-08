СМИ: Джейдон Санчо согласовал контракт с МЮ, но Боруссия отказывается снижать цену

"Манчестер Юнайтед" долгое время пытается подписать Джейдона Санчо. В последние дни англичане серьезно активизировались.

Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальке, "дьяволы" согласовали с талантливым вингером пятилетний контракт. На данный момент, все упирается в "Боруссию". Немецкий клуб запрашивает 120 миллионов, в то время как "МЮ" намерен сбить цену. Переговоры продолжаются.

Update @Sanchooo10: @ManUtd and Sancho have an agreement on a contract til 2025. the Player gets a mega salary. but: Dortmund still insists on 120 million euros Transfer fee @BILD_Sport