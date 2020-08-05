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СМИ: Джейдон Санчо согласовал контракт с МЮ, но Боруссия отказывается снижать цену

Англия
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Немецкая сторона просит больше ста миллионов

СМИ: Джейдон Санчо согласовал контракт с МЮ, но Боруссия отказывается снижать цену
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" долгое время пытается подписать Джейдона Санчо. В последние дни англичане серьезно активизировались.

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Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальке, "дьяволы" согласовали с талантливым вингером пятилетний контракт. На данный момент, все упирается в "Боруссию". Немецкий клуб запрашивает 120 миллионов, в то время как "МЮ" намерен сбить цену. Переговоры продолжаются.

В последнем сезоне Джейдон совершил 40 результативных действий (20+20) в 40 матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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