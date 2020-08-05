Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определены все 20 команд, которые в следующем сезоне сыграют в АПЛ
Все только начинается
"Фулхэм" сумел обыграть "Брентфорд" в финале плей-офф Чемпионшипа и в следующем сезоне сыграет в АПЛ.
Как вы могли понять, определен полный список участников. Итак, за победу в АПЛ поборются:
- "Арсенал"
- "Астон Вилла"
- "Брайтон"
- "Бернли"
- "Челси"
- "Кристл Пэлас"
- "Эвертон"
- "Фулхэм"
- "Лидс"
- "Лестер"
- "Ливерпуль"
- "Манчестер Сити"
- "Манчестер Юнайтед"
- "Ньюкасл"
- "Шеффилд Юнайтед"
- "Саутгемптон"
- "Тоттенхэм"
- "Вест Бромвич"
- "Вест Хэм"
- "Вулверхэмптон"
The #PremierLeague 2020/21 season lineup is now complete. Champions Leeds, West Brom and Playoff winners Fulham make up the 20 teams. Gonna be a crazy season for sure. #BREFUL pic.twitter.com/Z6DV5AcDbo— #PremierLeagueChampions (@PrimeGomez6) August 4, 2020
Новый сезон стартует АПЛ 12-го сентября. Действующий победитель - "Ливерпуль" Юргена Клоппа.
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