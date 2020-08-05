Определены все 20 команд, которые в следующем сезоне сыграют в АПЛ

"Фулхэм" сумел обыграть "Брентфорд" в финале плей-офф Чемпионшипа и в следующем сезоне сыграет в АПЛ.

Как вы могли понять, определен полный список участников. Итак, за победу в АПЛ поборются:

"Арсенал" "Астон Вилла" "Брайтон" "Бернли" "Челси" "Кристл Пэлас" "Эвертон" "Фулхэм" "Лидс" "Лестер" "Ливерпуль" "Манчестер Сити" "Манчестер Юнайтед" "Ньюкасл" "Шеффилд Юнайтед" "Саутгемптон" "Тоттенхэм" "Вест Бромвич" "Вест Хэм" "Вулверхэмптон"

The #PremierLeague 2020/21 season lineup is now complete. Champions Leeds, West Brom and Playoff winners Fulham make up the 20 teams. Gonna be a crazy season for sure. #BREFUL pic.twitter.com/Z6DV5AcDbo — #PremierLeagueChampions (@PrimeGomez6) August 4, 2020

Новый сезон стартует АПЛ 12-го сентября. Действующий победитель - "Ливерпуль" Юргена Клоппа.