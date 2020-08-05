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Определены все 20 команд, которые в следующем сезоне сыграют в АПЛ

Англия
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Все только начинается

Определены все 20 команд, которые в следующем сезоне сыграют в АПЛ
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"Фулхэм" сумел обыграть "Брентфорд" в финале плей-офф Чемпионшипа и в следующем сезоне сыграет в АПЛ.

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Как вы могли понять, определен полный список участников. Итак, за победу в АПЛ поборются:

  1. "Арсенал"
  2. "Астон Вилла"
  3. "Брайтон"
  4. "Бернли"
  5. "Челси"
  6. "Кристл Пэлас"
  7. "Эвертон"
  8. "Фулхэм"
  9. "Лидс"
  10. "Лестер"
  11. "Ливерпуль"
  12. "Манчестер Сити"
  13. "Манчестер Юнайтед"
  14. "Ньюкасл"
  15. "Шеффилд Юнайтед"
  16. "Саутгемптон"
  17. "Тоттенхэм"
  18. "Вест Бромвич"
  19. "Вест Хэм"
  20. "Вулверхэмптон"

Новый сезон стартует АПЛ 12-го сентября. Действующий победитель - "Ливерпуль" Юргена Клоппа.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Вест Бромвич Альбион Ливерпуль Манчестер Сити "Ньюкасл" "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Бернли Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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