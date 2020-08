Чемпионшип, финал. Фулхэм выходит в АПЛ благодаря чудо-голу Брайана

"Фулхэм" - последний участник следующего сезона АПЛ. В финале плей-офф они в драматичном матче обыграли "Брентфорд".

Судьба золотой путевки решалась уже в экстра-тайме. Джо Брайан заметил, что вратарь далеко вышел из ворот и с дальней дистанции идеально пробил по воротам.

What a goal by Joe Bryan!! Fantastic free kick to give Fulham the lead. #BREFUL #FULFORCE

