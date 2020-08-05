  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Чемпионшип, финал. Фулхэм выходит в АПЛ благодаря чудо-голу Брайана
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионшип, финал. Фулхэм выходит в АПЛ благодаря чудо-голу Брайана

Англия
(1 голосов)

Все решилось в овертайме

Чемпионшип, финал. Фулхэм выходит в АПЛ благодаря чудо-голу Брайана
UA-Футбол
Новина українською

"Фулхэм" - последний участник следующего сезона АПЛ. В финале плей-офф они в драматичном матче обыграли "Брентфорд".

Читайте такжеЗавершился регулярный сезон в Чемпионшипе: Лидс и Вест Бромвич вышли в АПЛ

Судьба золотой путевки решалась уже в экстра-тайме. Джо Брайан заметил, что вратарь далеко вышел из ворот и с дальней дистанции идеально пробил по воротам.

"Брентфорд" сломя голову пытался сравнять счет, но на 117-й минуте пропустил второй гол и тогда всем все стало понятно - в этом сезоне "пчел" в АПЛ ждать не стоить. Они отквитали один удар, но сделано это было на 120+4. Поздновато...

Команда Скотта Паркера - 20-й участник следующего сезона АПЛ. Другими командами, которые поднялись из Чемпионшипа стали "Лидс" и "Вест Бромвич".

"Брентфорд" - "Фулхэм" 1:2
Гол: Дальсгорд 120+4 - Брайан 105, 117

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионшип Брентфорд Фулхэм (Лондон) Джо Брайан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...