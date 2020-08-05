Чемпионшип, финал. Фулхэм выходит в АПЛ благодаря чудо-голу Брайана

"Фулхэм" - последний участник следующего сезона АПЛ. В финале плей-офф они в драматичном матче обыграли "Брентфорд".

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Судьба золотой путевки решалась уже в экстра-тайме. Джо Брайан заметил, что вратарь далеко вышел из ворот и с дальней дистанции идеально пробил по воротам.

What a goal by Joe Bryan!! Fantastic free kick to give Fulham the lead. #BREFUL #FULFORCE

pic.twitter.com/U3PGsRp5r1 — Football World (@FTTV10) August 4, 2020

"Брентфорд" сломя голову пытался сравнять счет, но на 117-й минуте пропустил второй гол и тогда всем все стало понятно - в этом сезоне "пчел" в АПЛ ждать не стоить. Они отквитали один удар, но сделано это было на 120+4. Поздновато...

Команда Скотта Паркера - 20-й участник следующего сезона АПЛ. Другими командами, которые поднялись из Чемпионшипа стали "Лидс" и "Вест Бромвич".

"Брентфорд" - "Фулхэм" 1:2

Гол: Дальсгорд 120+4 - Брайан 105, 117