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Кубок лиги Англии. Эвертон и Фулхэм идут дальше, Лидс и Саутгемптон вылетают
Не обошлось без сюрпризов и не все представители элиты проходят дальше
В Carabao Cup, или больше для нас известном - Кубке английской лиги - сыграна
Также напомним, что 16 сентября стало известно, кто с кем сыграет на следующей стадии турнира, когда в борьбу вступают гранды - про результаты жеребьевки
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Кубок английской лиги. Второй раунд. Матчи от 16 сентября
"Вест Бромвич" - "Харрогейт" 3:0
"Ипсвич Таун" - "Фулхэм" 0:1
"Бристоль Сити" - "Нортгемптон" 4:0
"Лидс Юнайтед" - "Халл Сити" 1:1 (8:9)
"Саутгэмптон" - "Брентфорд" 0:2
"Эвертон" - "Солфорд" 3:0
Отметим, что "Вест Хэм" на этой стадии турнира во вчерашнем поединке