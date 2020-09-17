Кубок лиги Англии. Эвертон и Фулхэм идут дальше, Лидс и Саутгемптон вылетают

В Carabao Cup, или больше для нас известном - Кубке английской лиги - сыграна большая часть матчей второго раунда . Из одного поединка состояли эти дуэли, результаты предлагаем Вашему вниманию. Известны уже 22 команды, которые прошли в следующий раунд. Еще три последних матча запланированы на 17 сентября.

Также напомним, что 16 сентября стало известно, кто с кем сыграет на следующей стадии турнира, когда в борьбу вступают гранды - про результаты жеребьевки читайте тут .

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Кубок английской лиги. Второй раунд. Матчи от 16 сентября

"Вест Бромвич" - "Харрогейт" 3:0

"Ипсвич Таун" - "Фулхэм" 0:1

"Бристоль Сити" - "Нортгемптон" 4:0

"Лидс Юнайтед" - "Халл Сити" 1:1 (8:9)

"Саутгэмптон" - "Брентфорд" 0:2

"Эвертон" - "Солфорд" 3:0