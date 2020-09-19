Хамес забил дебютный гол за Эвертон во втором матче

В рамках второго тура АПЛ "Эвертон" дома разгромил "Вест Бромвич" со счетом 5:2.

Второй гол "ирисок" в этом поединке забил атакующий полузащитник Хамес Родригес. Этот гол стал дебютным для 29-летнего хавбека в составе "Эвертона".

За "синих" колумбиец уже успел до этого сыграть один матч - против "Тоттенхэма" в первом туре.