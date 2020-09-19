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Хамес забил дебютный гол за Эвертон во втором матче

Англия
(1 голосов)

Родригес поразил ворота "Вест Бромвича"

Хамес забил дебютный гол за Эвертон во втором матче
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В рамках второго тура АПЛ "Эвертон" дома разгромил "Вест Бромвич" со счетом 5:2.

Второй гол "ирисок" в этом поединке забил атакующий полузащитник Хамес Родригес. Этот гол стал дебютным для 29-летнего хавбека в составе "Эвертона".

За "синих" колумбиец уже успел до этого сыграть один матч - против "Тоттенхэма" в первом туре.

Напомним, Хамес перешел в "Эвертон" из мадридского "Реала" 7-го сентября.

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В статье: Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Вест Бромвич
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