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Хамес забил дебютный гол за Эвертон во втором матче
Родригес поразил ворота "Вест Бромвича"
В рамках второго тура АПЛ "Эвертон" дома разгромил "Вест Бромвич" со счетом 5:2.
Второй гол "ирисок" в этом поединке забил атакующий полузащитник Хамес Родригес. Этот гол стал дебютным для 29-летнего хавбека в составе "Эвертона".
За "синих" колумбиец уже успел до этого сыграть один матч - против "Тоттенхэма" в первом туре.
Напомним, Хамес
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