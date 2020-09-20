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Вест Хэм упустил ничью с Арсеналом, Ярмоленко провёл на поле 11 минут

Англия
(2 голосов)

"Канониры" выиграли второе лондонское дерби кряду

Вест Хэм упустил ничью с Арсеналом, Ярмоленко провёл на поле 11 минут
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"Вест Хэм" упустил ничью в концовке матча с "Арсеналом" в рамках второго тура АПЛ. Победу "канонирам" принёс юный Эдди Нкетиа, вышедший на замену.

Андрей Ярмоленко появился на поле на 83-й минуте матча и ничем своей команде помочь не сумел.

После двух туров в активе "Арсенала" 6 очков, в то время как "молотки" очков еще не набирали.

Арсенал – Вест Хэм 2:1.

Премьер-лига, второй тур. Лондон, "Эмирейтс"

Голы: Ляказетт 25, Нкетиа 85 – Антонио 45

"Арсенал": Лено – Холдинг, Габриэл, Колашинац – Бельерин, Себальос, Джака, Сака (Луис, 89) – Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг

"Вест Хэм": Фабиански – Масуаку (Ф. Андерсон, 90), Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс – Форнальс (Аллер, 88), Райс, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 83) – Антонио

Предупреждения: Фредерикс 40

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В статье: Андрей Ярмоленко Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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