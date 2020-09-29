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"Небрежный футбол?!" Клопп сцепился с легендой МЮ после победы Ливерпуля над Арсеналом

Англия
(2 голосов)

Кин на связи

"Небрежный футбол?!" Клопп сцепился с легендой МЮ после победы Ливерпуля над Арсеналом
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после победы над лондонским "Арсеналом" (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии. Правда, перед этим несколько слов сказал экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Sports Рой Кин. Цитирует немца и ирландца Goal и BBC.

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"Они похожи на машину. "Ливерпуль", очевидно, одна из самых сильных команд в мире, которая душит остальные коллективы. "Арсенал" поощрял их, играя от обороны, но даже при этом они пропустили три мяча. Конечно, "Ливерпуль" несколько раз и сам был местами небрежен в обороне, но работа сделана, для них это хорошее начало сезона", – сказал Кин.

"Правильно ли я понял, что мистер Рой Кин сказал, что мы показали небрежный футбол?! Так он сказал? Я хочу это услышать. Это невероятное описание игры. Может, он имел в виду другой наш матч? Нет, ничего подобного не было. Мы доминировали против команды, которая находится в хорошей форме. При этом важно было играть осторожно, чтобы не нарваться на контратаку. Мы играли великолепно и заслуженно победили. Не могу сказать о матче ничего плохого. Полная противоположность небрежности. Я не мечтаю, чтобы каждый момент завершался голом", – отметил Клопп.

"Я очень доволен Жотой. Это топ-игрок, хоть нашу команду и тяжело усилить. Диогу был в моем списке 2-3 года, сейчас он с нами. "Эвертон"? Карло Анчелотти проделал превосходную работу, я совсем не удивлен. "Лестер" играет в хороший футбол, но кому какое дело, кто сейчас лидирует? Это только начало", – подытожил Юрген.

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Рой Кин Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
29.09.2020 в 10:17
Автору на замітку: Рой Кін - ірландець, а не англієць. Як футбольний оглядач може не знати найвидатнішого гравця збірної Ірландії??? Добре, хоч в курсі, що він за МЮ свого часу грав
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