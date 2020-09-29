"Небрежный футбол?!" Клопп сцепился с легендой МЮ после победы Ливерпуля над Арсеналом

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после победы над лондонским "Арсеналом" (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии. Правда, перед этим несколько слов сказал экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Sports Рой Кин. Цитирует немца и ирландца Goal и BBC.

"Они похожи на машину. "Ливерпуль", очевидно, одна из самых сильных команд в мире, которая душит остальные коллективы. "Арсенал" поощрял их, играя от обороны, но даже при этом они пропустили три мяча. Конечно, "Ливерпуль" несколько раз и сам был местами небрежен в обороне, но работа сделана, для них это хорошее начало сезона", – сказал Кин.

"Правильно ли я понял, что мистер Рой Кин сказал, что мы показали небрежный футбол?! Так он сказал? Я хочу это услышать. Это невероятное описание игры. Может, он имел в виду другой наш матч? Нет, ничего подобного не было. Мы доминировали против команды, которая находится в хорошей форме. При этом важно было играть осторожно, чтобы не нарваться на контратаку. Мы играли великолепно и заслуженно победили. Не могу сказать о матче ничего плохого. Полная противоположность небрежности. Я не мечтаю, чтобы каждый момент завершался голом", – отметил Клопп.