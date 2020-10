Футболист, гольфист и… баскетболист? На тренировке шпор Бэйл эффектно забросил мяч в корзину

В рамках тренировочной сессии футболисты "Тоттенхэма" успели немного поиграть в баскетбол – новичку "шпор" Гарету Бэйлу удался эффектный бросок в корзину.

Bale as a kid played football, rugby, basketball & excelled at athletics. At 14 he ran the 100 metres in 11.4 secs. Because of his superior skill, the PE teacher had to write special rules which restricted Bale to playing football only using his right foot pic.twitter.com/Xprj5EpbjH