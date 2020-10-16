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Футболист, гольфист и… баскетболист? На тренировке шпор Бэйл эффектно забросил мяч в корзину

Англия
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Не воротами и лунками едиными

Футболист, гольфист и… баскетболист? На тренировке шпор Бэйл эффектно забросил мяч в корзину
Новина українською

В рамках тренировочной сессии футболисты "Тоттенхэма" успели немного поиграть в баскетбол – новичку "шпор" Гарету Бэйлу удался эффектный бросок в корзину.

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Отметим, что в детстве Бэйл играл в футбол, регби, баскетбол и даже преуспел в легкой атлетике. Интересно, что в 14 лет Гарет пробежал 100 метров за 11,4 секунды, а один из тренеров по футболу на юношеском уровне запрещал валлийцу использовать рабочую левую ногу – сверстникам было слишком тяжело сдержать юного Бэйла во время спаррингов. Так закалялся разносторонний спортсмен.

Напомним, валлиец перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года за 101 миллион евро. В прошлом сезоне 31-летний исполнитель сыграл в 16 матчах чемпионата Испании (2 гола и 2 результативные передачи). Сейчас Гарет переехал обратно в Северный Лондон на правах аренды.

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В статье: Гарет Бэйл Тоттенхэм (Лондон) баскетбол
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