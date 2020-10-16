Футболист, гольфист и… баскетболист? На тренировке шпор Бэйл эффектно забросил мяч в корзину

В рамках тренировочной сессии футболисты "Тоттенхэма" успели немного поиграть в баскетбол – новичку "шпор" Гарету Бэйлу удался эффектный бросок в корзину.

Bale as a kid played football, rugby, basketball & excelled at athletics. At 14 he ran the 100 metres in 11.4 secs. Because of his superior skill, the PE teacher had to write special rules which restricted Bale to playing football only using his right foot pic.twitter.com/Xprj5EpbjH — ᴅᴀᴠɪᴅ ᴇʟʟɪs • (@fullback03) October 15, 2020

Отметим, что в детстве Бэйл играл в футбол, регби, баскетбол и даже преуспел в легкой атлетике. Интересно, что в 14 лет Гарет пробежал 100 метров за 11,4 секунды, а один из тренеров по футболу на юношеском уровне запрещал валлийцу использовать рабочую левую ногу – сверстникам было слишком тяжело сдержать юного Бэйла во время спаррингов. Так закалялся разносторонний спортсмен.

Напомним, валлиец перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года за 101 миллион евро. В прошлом сезоне 31-летний исполнитель сыграл в 16 матчах чемпионата Испании (2 гола и 2 результативные передачи). Сейчас Гарет переехал обратно в Северный Лондон на правах аренды.