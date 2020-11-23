Юрген Клопп рассказал о результате нового теста лидера Ливерпуля на COVID-19

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что тест египетского нападающего "красных" Мохамеда Салаха на коронавирус показал отрицательный результат. Цитирует немецкого тренера издание Sky Sports.

"Да, это то, что я слышал. Сегодня тест был отрицательным. Мне кажется, что с этого момента Салах вполне нормально пройдет все последующие тесты. Завтра нас ждет процедура от УЕФА перед Лигой чемпионов – я почти уверен, что он к нам присоединится. Салах сможет тренироваться с нами завтра".