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Юрген Клопп рассказал о результате нового теста лидера Ливерпуля на COVID-19

Англия
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Мо скоро вернется

Юрген Клопп рассказал о результате нового теста лидера Ливерпуля на COVID-19
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что тест египетского нападающего "красных" Мохамеда Салаха на коронавирус показал отрицательный результат. Цитирует немецкого тренера издание Sky Sports.

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"Да, это то, что я слышал. Сегодня тест был отрицательным. Мне кажется, что с этого момента Салах вполне нормально пройдет все последующие тесты. Завтра нас ждет процедура от УЕФА перед Лигой чемпионов – я почти уверен, что он к нам присоединится. Салах сможет тренироваться с нами завтра".

Напомним, о том, что Мохамед подхватил инфекцию, стало известно 13 ноября. В среду, 25 числа, "Ливерпуль" сыграет с "Аталантой" в рамках группового этапа ЛЧ.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах коронавирус
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Источник:
Sky Sports

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