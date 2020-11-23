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Юрген Клопп рассказал о результате нового теста лидера Ливерпуля на COVID-19
Мо скоро вернется
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что тест египетского нападающего "красных" Мохамеда Салаха на коронавирус показал отрицательный результат. Цитирует немецкого тренера издание Sky Sports.
"Да, это то, что я слышал. Сегодня тест был отрицательным. Мне кажется, что с этого момента Салах вполне нормально пройдет все последующие тесты. Завтра нас ждет процедура от УЕФА перед Лигой чемпионов – я почти уверен, что он к нам присоединится. Салах сможет тренироваться с нами завтра".
Напомним, о том, что Мохамед подхватил инфекцию, стало известно 13 ноября. В среду, 25 числа, "Ливерпуль" сыграет с "Аталантой" в рамках группового этапа ЛЧ.
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