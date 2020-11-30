Моуриньо сравнил Тоттенхэм с пони в контексте гонки за титул АПЛ, но Лэмпард в корне не согласен с Жозе

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал шансы "шпор" на победу в АПЛ. Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард также высказался по этому поводу – цитирует наставников портал Goal.com.

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"Тоттенхэм" не участвует в гонке за титул АПЛ, ведь мы не лошадь. Мы маленькая, молодая лошадь – всего лишь пони. В этом и заключается разница", – отметил Моуриньо.

"Жозе имеет право на свою точку зрения. Тем не менее, "Тоттенхэм" – лидер чемпионата. Если "Челси" претендует на титул, то и "шпоры" должны быть претендентами. У тебя есть Кейн и Сон, они много забивают, а защита мало позволяет у своих ворот. Конечно, они участвуют в гонке. На скамейке у Моуриньо сидит Бэйл, Алли даже не попадает в заявку", – подытожил Лэмпард.

Напомним, вчера "Челси" и "Тоттенхэм" сыграли вничью 0:0 в рамках 10-го тура АПЛ. Вратарь "синих" Эдуар Менди провел 5 сухих матчей в чемпионате Англии – больше всех в этом сезоне в лиге.