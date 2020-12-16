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Большой Сэм снова в деле. Эллардайс официально возглавил Вест Бромвич

Англия
(1 голосов)

Главный специалист по спасению команд

Большой Сэм снова в деле. Эллардайс официально возглавил Вест Бромвич
UA-Футбол
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Сегодня стало известно, что Славен Билич был уволен из "Вест Бромвича". Только вчера команда сыграла вничью в матче с "Ман Сити".

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Замена была найдена быстро. Пресс-служба клуба объявила, что главным тренером "Вест Бромвича" стал опытный Сэм Эллардайс. Контракт со специалистом был подписан на полтора года.

"Большой Сэм" известен тем, что ни с одной командой не вылетал из АПЛ. "Вест Бромвич" сейчас идет 19-м.

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В статье: Сэм Эллардайс Вест Бромвич Альбион
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
16.12.2020 в 19:47
“известен тем, что ни с одной командой не вылетал из АПЛ” видимо Днепр-1 не успели дозвониться
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