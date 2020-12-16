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Большой Сэм снова в деле. Эллардайс официально возглавил Вест Бромвич
Главный специалист по спасению команд
Сегодня стало известно, что Славен Билич был уволен из "Вест Бромвича". Только вчера команда сыграла вничью в матче с "Ман Сити".
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Замена была найдена быстро. Пресс-служба клуба объявила, что главным тренером "Вест Бромвича" стал опытный Сэм Эллардайс. Контракт со специалистом был подписан на полтора года.
We are delighted to confirm the appointment of Sam Allardyce as our new Head Coach ✍️— West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020
"Большой Сэм" известен тем, что ни с одной командой не вылетал из АПЛ. "Вест Бромвич" сейчас идет 19-м.
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absurdlight (Kiev)
16.12.2020 в 19:47
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