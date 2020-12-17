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Моуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили

Англия
(2 голосов)

Жозе на связи

Моуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал итоги выездного матча своей команды с "Ливерпулем" (1:2) в рамках 13-го тура АПЛ. Цитируют португальца BBC и Goal.com.

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"После игры я сказал Юргену, что лучшая команда сегодня проиграла, а он не согласился, но это его мнение. Если бы я вел себя так же, как он у боковой линии, то меня бы удалили".

"Тоттенхэм" контролировал игру, я доволен. Поражение – незаслуженный результат, но это футбол. Мы играли против чемпионов на их стадионе, у нас было больше шансов на победу. Сегодня "Ливерпуль" не выглядел командой, которая является чемпионом, чемпионом Европы, чемпионом мира – этой разницы не было на поле".

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В статье: Юрген Клопп Жозе Моуриньо Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (5)
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dimonxman again (London)
17.12.2020 в 11:30
Теперь я понимаю почему он заступился за Демба Ба в разборках с румынским судьей. Просто он в душе тоже нигер...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 12:55
хуже - нигей!)))
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0
0
Vantala (Kharkiv)
17.12.2020 в 11:09
"Узнаю брата Колю" :) По нытью после поражений :)
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+2
-2
absurdlight (Kiev)
17.12.2020 в 14:10
Почему нытьё? Челси проиграли Волкам и Лэмпард тоже говорил о том как они были лучше и не заслужили проигрывать. Тоже нытьё? 18 футболистов + тренера тщательно готовятся к матчу и в итоге упустили победу. Что хочешь слышать от главного тренера? «Мы газмяс, мы не должны побежать»?
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0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
17.12.2020 в 10:56
Моур, такой Моур..
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+1
-2


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