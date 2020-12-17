Моуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал итоги выездного матча своей команды с "Ливерпулем" (1:2) в рамках 13-го тура АПЛ. Цитируют португальца BBC и Goal.com.

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"После игры я сказал Юргену, что лучшая команда сегодня проиграла, а он не согласился, но это его мнение. Если бы я вел себя так же, как он у боковой линии, то меня бы удалили".