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Моуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили
Жозе на связи
Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал итоги выездного матча своей команды с "Ливерпулем" (1:2) в рамках 13-го тура АПЛ. Цитируют португальца BBC и Goal.com.
"После игры я сказал Юргену, что лучшая команда сегодня проиграла, а он не согласился, но это его мнение. Если бы я вел себя так же, как он у боковой линии, то меня бы удалили".
"Тоттенхэм" контролировал игру, я доволен. Поражение – незаслуженный результат, но это футбол. Мы играли против чемпионов на их стадионе, у нас было больше шансов на победу. Сегодня "Ливерпуль" не выглядел командой, которая является чемпионом, чемпионом Европы, чемпионом мира – этой разницы не было на поле".
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