Дивок Ориги может зимой покинуть Ливерпуль

Уже зимой Дивок Ориги может покинуть "Ливерпуль", подписав контракт с другой командой АПЛ.

По данным The Athletic, услугами форварда готов воспользоваться "Вулверхэмптон". В составе команды Ориги заменит Рауля Хименеса, который получил тяжелую травму.

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В текущем сезоне Ориги успел провести семь матчей и забить один гол.