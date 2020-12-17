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Дивок Ориги может зимой покинуть Ливерпуль
Но не покинуть АПЛ
Уже зимой Дивок Ориги может покинуть "Ливерпуль", подписав контракт с другой командой АПЛ.
По данным The Athletic, услугами форварда готов воспользоваться "Вулверхэмптон". В составе команды Ориги заменит Рауля Хименеса, который получил тяжелую травму.
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В текущем сезоне Ориги успел провести семь матчей и забить один гол.
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