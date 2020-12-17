  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дивок Ориги может зимой покинуть Ливерпуль
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дивок Ориги может зимой покинуть Ливерпуль

Англия
(1 голосов)

Но не покинуть АПЛ

Дивок Ориги может зимой покинуть Ливерпуль
UA-Футбол
Новина українською

Уже зимой Дивок Ориги может покинуть "Ливерпуль", подписав контракт с другой командой АПЛ.

По данным The Athletic, услугами форварда готов воспользоваться "Вулверхэмптон". В составе команды Ориги заменит Рауля Хименеса, который получил тяжелую травму.

Читайте такжеУ форварда Вулвз перелом черепа – после столкновения с Луизом он получал помощь 10 минут

В текущем сезоне Ориги успел провести семь матчей и забить один гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Дивок Ориги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...