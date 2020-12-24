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Челси попытается подписать контракт с полузащитником Интера
Лондонцы нуждаются в усилении
По информации Express, опорный полузащитник "Интера" Маттиас Весино попал в сферу интересов "Челси". "Синие" хотят летом укрепить центральную линию, подписав 29-летнего уругвайца.
"Нерадзурри" намерены выручить с продажи своего игрока 15 миллионов евро.
Сообщается, что на Весино также претендуют "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне на счету уругвайца 2 гола и 2 результативные передачи в 20 матчах Серии А.
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