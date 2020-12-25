Лестер – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 15-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 15-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед".

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"Арсенал" – "Челси" – центральный матч тура? Постойте, лондонские команды занимают 15-е и 5-е места соответственно. Другое дело встреча "лисов" и "красных дьяволов" – это поединок между второй и третьей командами первенства. Продолжат ли подопечные Сульшера зарабатывать очки при не самой выразительной игре? Сумеют ли игроки Роджерса удивить очередного своего оппонента? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 декабря – в 14:25 по киевскому времени.