На ровном месте. Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" с проблемами движется по сетке чемпионата Англии. Если в предыдущем туре была победа 7:0, то сейчас мерсисайдцы потеряли очки на ровном месте. Домашний поединок с "Вест Бромвичем", идущим в зоне вылета, обернулся болезненной потерей. Хозяева пропустили на 82-й минуте гол в ответ на результативный удар Садио Мане, и больше вперед не выходили. Ничья 1:1.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка 15-го тура АПЛ.