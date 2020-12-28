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На ровном месте. Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ливерпуль - Вест Бромвич ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.12.2020 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

На ровном месте. Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" с проблемами движется по сетке чемпионата Англии. Если в предыдущем туре была победа 7:0, то сейчас мерсисайдцы потеряли очки на ровном месте. Домашний поединок с "Вест Бромвичем", идущим в зоне вылета, обернулся болезненной потерей. Хозяева пропустили на 82-й минуте гол в ответ на результативный удар Садио Мане, и больше вперед не выходили. Ничья 1:1.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка 15-го тура АПЛ.

АПЛ. 15-й тур
"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" 1:1
Голы: Мане 12 - Аджайи 82

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В статье: АПЛ Ливерпуль Вест Бромвич
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