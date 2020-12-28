Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На ровном месте. Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Обзор матча и видео голов
Ливерпуль - Вест Бромвич ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.12.2020 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
"Ливерпуль" с проблемами движется по сетке чемпионата Англии. Если в предыдущем туре была победа 7:0, то сейчас мерсисайдцы потеряли очки на ровном месте. Домашний поединок с "Вест Бромвичем", идущим в зоне вылета, обернулся болезненной потерей. Хозяева пропустили на 82-й минуте гол в ответ на результативный удар Садио Мане, и больше вперед не выходили. Ничья 1:1.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка 15-го тура АПЛ.
АПЛ. 15-й тур
"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" 1:1
Голы: Мане 12 - Аджайи 82
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Марьян Швед впервые забил за Мехелен
- Интер заинтересовался Трубином
- Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Доигрались...
- Вест Хэм - Брайтон 2:2. Одних стараний мало, и Ярмоленко тоже должен это понимать
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...