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Лэмпард увидел позитив в игре Челси, несмотря на ничью с Астон Виллой
Главный тренер Челси больше не обвинял своих игроков в лени
Главный тренер “Челси” Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру своей команды в матче АПЛ против “Астон Виллы” (1:1).
“Мы хорошо начали матч, нам удалось нейтрализовать “Виллу” и самим забить заслуженный гол. После перерыва мы пропустили гол, когда у нас был игрок на газоне. Мы давили, давили на них, но в итоге не смогли добиться победы. Но что касается характера, подхода к игре, и усилия, некоторые игроки справились хорошо”.
“Мы играли довольно-таки хорошо. Пулишич действовал очень ярко, хорошие моменты были у Чилвелла и Вернера. Есть много чего положительного. Возможно, в прошлом месяце мы выиграли бы этот матч, но сейчас у нас непростой период. Нужно бороться, чтобы удачно выйти из него”, – сказал Лэмпард.
“Челси” занимает шестое место в АПЛ, но на сыграл на один или два матча больше своих конкурентов по турнирной таблице.
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