С Новым годом, Джесси. МЮ активировал опцию продление контракта с Лингардом

Свой подарок под новогоднею елку получил полузащитник "МЮ" Джесси Лингард.

По данным Goal, клуб активировал продление контракта с футболистом, который заканчивался следующим летом. Теперь сделка будет действительна до 2022-го.

Manchester United have triggered the one-year extension option on Jesse Lingard’s contract, Goal can confirm ✍️ pic.twitter.com/W3ZesnShb4