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С Новым годом, Джесси. МЮ активировал опцию продление контракта с Лингардом

Англия
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А ведь он почти не играет

С Новым годом, Джесси. МЮ активировал опцию продление контракта с Лингардом
UA-Футбол
Новина українською

Свой подарок под новогоднею елку получил полузащитник "МЮ" Джесси Лингард.

По данным Goal, клуб активировал продление контракта с футболистом, который заканчивался следующим летом. Теперь сделка будет действительна до 2022-го.

В текущем сезоне Лингард отыграл 99 минут в кубке лиги. Им интересовались клубы Ла Лиги.

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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