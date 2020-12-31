Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Новым годом, Джесси. МЮ активировал опцию продление контракта с Лингардом
А ведь он почти не играет
Свой подарок под новогоднею елку получил полузащитник "МЮ" Джесси Лингард.
По данным Goal, клуб активировал продление контракта с футболистом, который заканчивался следующим летом. Теперь сделка будет действительна до 2022-го.
Manchester United have triggered the one-year extension option on Jesse Lingard’s contract, Goal can confirm ✍️ pic.twitter.com/W3ZesnShb4— Goal (@goal) December 31, 2020
В текущем сезоне Лингард отыграл 99 минут в кубке лиги. Им интересовались клубы Ла Лиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Арсенал сбрасывает балласт, Фонсека зовет к себе экс-Горняка. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- СМИ: Малиновский раздумывает о смене клуба. Его ждут в аренду в Бельгии
- Усиление Ворсклы, минус 15 для Кристалла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ярмоленко получил самый большой свой отрезок времени в матче АПЛ этого сезона
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...