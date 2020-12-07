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Сульшеру не нужен. Джесси Лингард может оказаться в Ла Лиге
Тяжелый период в карьере полузащитника
Джесси Лингард хочет уже зимой покинуть "Манчестер Юнайтед". Об этом передает Sky Sports.
Английский полузащитник перестал попадать в состав команды, сыграв лишь 99 минут в этом сезоне. Сейчас он занят поисками нового клуба.
Источник уверяет, что Лингард может быть арендован "Реалом Сосьедад". Этот вариант может пойти на пользу каждой стороне.
Отметим, что контракт Джесси заканчивается летом 2021-го года, но "дьяволы" имею опцию продления.
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Источник:Sky Sports
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