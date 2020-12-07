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Сульшеру не нужен. Джесси Лингард может оказаться в Ла Лиге

Англия
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Тяжелый период в карьере полузащитника

Сульшеру не нужен. Джесси Лингард может оказаться в Ла Лиге
UA-Футбол
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Джесси Лингард хочет уже зимой покинуть "Манчестер Юнайтед". Об этом передает Sky Sports.

Английский полузащитник перестал попадать в состав команды, сыграв лишь 99 минут в этом сезоне. Сейчас он занят поисками нового клуба.

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Источник уверяет, что Лингард может быть арендован "Реалом Сосьедад". Этот вариант может пойти на пользу каждой стороне.

Отметим, что контракт Джесси заканчивается летом 2021-го года, но "дьяволы" имею опцию продления.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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