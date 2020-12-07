Сульшеру не нужен. Джесси Лингард может оказаться в Ла Лиге

Джесси Лингард хочет уже зимой покинуть "Манчестер Юнайтед". Об этом передает Sky Sports.

Английский полузащитник перестал попадать в состав команды, сыграв лишь 99 минут в этом сезоне. Сейчас он занят поисками нового клуба.

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Источник уверяет, что Лингард может быть арендован "Реалом Сосьедад". Этот вариант может пойти на пользу каждой стороне.

Отметим, что контракт Джесси заканчивается летом 2021-го года, но "дьяволы" имею опцию продления.