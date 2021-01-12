Де Хеа - о чемпионской гонке в АПЛ: Мы не можем упустить этот шанс

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа высказался об участии в борьбе за победу в английской Премьер-лиге.

"Я уже несколько раз боролся за титул, когда сэр Алекс Фергюсон был здесь. Сейчас мы снова в гонке. У нас ушло много времени на это, и, честно говоря, мы не можем упустить этот шанс. Нам нужно сохранять максимальную концентрацию в каждом матче и попытаться выиграть их все. Надеюсь, мы будем хороши физически и ментально, и сможем побороться за титул. Конечно, впереди ещё много матчей, но у нас есть шансы. Для нас это отличный вызов", — приводит слова де Хеа пресс-служба клуба.

"Манчестер Юнайтед", набрав 33 очка в 16 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю", но имея матч в запасе.