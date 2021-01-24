  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Эвертон - Шеффилд Уэнсдей 3:0. Легкая прогулка Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Эвертон - Шеффилд Уэнсдей 3:0. Легкая прогулка Ливерпулем

Англия
(1 голосов)

Ириски без труда проходят в следующий раунд

Кубок Англии. Эвертон - Шеффилд Уэнсдей 3:0. Легкая прогулка Ливерпулем
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/16 финала

Гудисон Парк (Ливерпуль)

Не удалось достаточно прочному в последнее время "Шеффилд Уэнсдей" на равных противостоять грозному под руководством Карло Анчелотти "Эвертону". Судьбу матча решил класс игроков и стандарты - две пули, которые забили три гола в ворота “сов”.

Больше всех в начале матча хотел отличиться Ричарлисон. На восьмой минуте он выиграл позицию в штрафной гостей и пробил головой под перекладину, однако голкипер соперника среагировал на удар. Уже через несколько минут бразилец сумел пробросить мяч в сетку ворот “сов”, однако залез в положение "вне игры", на метр опередив защитников "Шеффилда".

Постоянное преимущество хозяев все-таки вылилось в гол на 29-й минуте поединка. Позиционная атака "Эвертона" завершилась прострельной передачей от Гомеша и замыканием на дальней штанге от Калверта-Льюина. Первый гол за полтора месяца для англичанина.

Кубок Англии. Эвертон - Шеффилд Уэнсдей 3:0. Легкая прогулка Ливерпулем - изображение 1

В начале второго тайма девятка "ирисок" могла записать в свой актив дубль, однако удар нападающего из пределов штрафной потянул Вайлдсмит. Через несколько минут подопечные Анчелотти сумели реализовать стандарт. Подачу с углового отдал Родригес точно на голову Ричарлисону, и бразилец все же сумел отличиться в этом противостоянии.

Кубок Англии. Эвертон - Шеффилд Уэнсдей 3:0. Легкая прогулка Ливерпулем - изображение 2

Далее, как говорится, "совы" посыпались и сначала едва не пропустили от автора второго гола в матче, а потом все равно вынимали мяч из сетки собственных ворот. Ерри Мина повторил за Ричарлисоном - тоже замкнул подачу от Хамеса с углового. Это результативное действие стало уже десятым (3+7) для колумбийца в этом сезоне, и интересно, что все были осуществлены на "Гудисон Парк".

Борьбы не получилось. Анчелотти на этот раз не нервничает, как в предыдущем раунде Кубка Англии, когда "Эвертон" победил "Ротерхем" только после дополнительного времени. В 1/8 финала "ириски" встретятся с победителем пары "Виком" - "Тоттенхэм", которые сыграют свой матч завтра.

"Эвертон" - "Шеффилд Уэнсдей" 3:0

Голы: Калверт-Льюин 29, Ричарлисон 59, Мина 62

"Эвертон": Ольсен - Коулмэн, Мина, Холгейт, Годфри (Кенни 76) - Дукуре, Гомеш (Оньянго 85) - Родригес (Смолл 85), Сигурдссон, Ричарлисон (Гордон 76) - Калверт-Льюин (Бернард 66).

"Шеффилд Уэнсдей": Вайлдсмит - Урхогиде, Бреннан, Бернер - Харрис, Пелупесси, Бэннен (Деле-Башир 68), Гэлвей (Пенни 60) - Рич (Мерриот 80), Петерсон (Браун 60), Грин (Виндасс 46).

Предупреждения: Годфри 81.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шеффилд Уэнсдей Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...