Кубок Англии. Эвертон - Шеффилд Уэнсдей 3:0. Легкая прогулка Ливерпулем

Кубок Англии, 1/16 финала

Гудисон Парк (Ливерпуль)

Не удалось достаточно прочному в последнее время "Шеффилд Уэнсдей" на равных противостоять грозному под руководством Карло Анчелотти "Эвертону". Судьбу матча решил класс игроков и стандарты - две пули, которые забили три гола в ворота “сов”.

Больше всех в начале матча хотел отличиться Ричарлисон. На восьмой минуте он выиграл позицию в штрафной гостей и пробил головой под перекладину, однако голкипер соперника среагировал на удар. Уже через несколько минут бразилец сумел пробросить мяч в сетку ворот “сов”, однако залез в положение "вне игры", на метр опередив защитников "Шеффилда".

Постоянное преимущество хозяев все-таки вылилось в гол на 29-й минуте поединка. Позиционная атака "Эвертона" завершилась прострельной передачей от Гомеша и замыканием на дальней штанге от Калверта-Льюина. Первый гол за полтора месяца для англичанина.

В начале второго тайма девятка "ирисок" могла записать в свой актив дубль, однако удар нападающего из пределов штрафной потянул Вайлдсмит. Через несколько минут подопечные Анчелотти сумели реализовать стандарт. Подачу с углового отдал Родригес точно на голову Ричарлисону, и бразилец все же сумел отличиться в этом противостоянии.

Далее, как говорится, "совы" посыпались и сначала едва не пропустили от автора второго гола в матче, а потом все равно вынимали мяч из сетки собственных ворот. Ерри Мина повторил за Ричарлисоном - тоже замкнул подачу от Хамеса с углового. Это результативное действие стало уже десятым (3+7) для колумбийца в этом сезоне, и интересно, что все были осуществлены на "Гудисон Парк".

10 – All 10 of James Rodríguez’s goals (3) and assists (7) this season have come at Goodison Park, with the Colombian registering more direct goal involvements on home soil than any other Everton player this term. Contento. pic.twitter.com/KhZ8E0Mpme