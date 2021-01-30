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Артета после 0:0 с МЮ: Мы движемся в правильном направлении
Испанский специалист подвел итоги нулевой ничьи
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
– Мы движемся в правильном направлении. Все игроки готовы внести свой вклад в наш проект, и они, кажется, в предвкушении.
– Как оцените игру Смит-Роу?
– Думаю, он провел действительно хороший матч. Когда он подключился, то изменил ситуацию. В защите он тоже очень много отрабатывал. У него был действительно хороший матч.
– Что скажете по поводу отсутствия Обамеянга?
– Мы должны соблюдать правила и протоколы. В протоколах говорится, что он не может играть в данный момент. У него была семейная проблема, которую он должен был решить, и это ее последствия.
– Как долго Обамеянг будет отсутствовать?
– Не знаю. Мы работаем с АПЛ и правительством над этим. Он был с семьей и теперь находится на карантине, – рассказал испанский наставник.
Напомним, Обамеянг пропустил поединок с "красными дьяволами"
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