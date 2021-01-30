Артета после 0:0 с МЮ: Мы движемся в правильном направлении

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 21-го тура АПЛ.

– Мы движемся в правильном направлении. Все игроки готовы внести свой вклад в наш проект, и они, кажется, в предвкушении.

– Как оцените игру Смит-Роу?

– Думаю, он провел действительно хороший матч. Когда он подключился, то изменил ситуацию. В защите он тоже очень много отрабатывал. У него был действительно хороший матч.

– Что скажете по поводу отсутствия Обамеянга?

– Мы должны соблюдать правила и протоколы. В протоколах говорится, что он не может играть в данный момент. У него была семейная проблема, которую он должен был решить, и это ее последствия.

– Как долго Обамеянг будет отсутствовать?

– Не знаю. Мы работаем с АПЛ и правительством над этим. Он был с семьей и теперь находится на карантине, – рассказал испанский наставник.