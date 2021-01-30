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Артета после 0:0 с МЮ: Мы движемся в правильном направлении

Англия
(1 голосов)

Испанский специалист подвел итоги нулевой ничьи

Артета после 0:0 с МЮ: Мы движемся в правильном направлении
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 21-го тура АПЛ.

– Мы движемся в правильном направлении. Все игроки готовы внести свой вклад в наш проект, и они, кажется, в предвкушении.

– Как оцените игру Смит-Роу?

– Думаю, он провел действительно хороший матч. Когда он подключился, то изменил ситуацию. В защите он тоже очень много отрабатывал. У него был действительно хороший матч.

– Что скажете по поводу отсутствия Обамеянга?

– Мы должны соблюдать правила и протоколы. В протоколах говорится, что он не может играть в данный момент. У него была семейная проблема, которую он должен был решить, и это ее последствия.

– Как долго Обамеянг будет отсутствовать?

– Не знаю. Мы работаем с АПЛ и правительством над этим. Он был с семьей и теперь находится на карантине, – рассказал испанский наставник.

Напомним, Обамеянг пропустил поединок с "красными дьяволами" из-за болезни матери.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Манчестер Юнайтед
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Источник:
Football.London

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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
30.01.2021 в 23:03
Двигаетесь вы полным ходом к невыходу в еврокубки
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