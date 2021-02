Официально: Озан Кабак - игрок Ливерпуля

Английский "Ливерпуль" совершил второй трансфер в последний день трансферного окна. И снова был подписан центральный защитник.

На этот раз, был арендован из "Шальке" центрбек Озан Кабак. Турецкий футболист точно пробудет в "Ливерпуле" до конца сезона. Также предусмотрена опция выкупа за 30 миллионов евро.

It’s official! ????@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season ????