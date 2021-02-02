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Официально: Озан Кабак - игрок Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Насыщенный день для команды Клоппа

Официально: Озан Кабак - игрок Ливерпуля
UA-Футбол
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Английский "Ливерпуль" совершил второй трансфер в последний день трансферного окна. И снова был подписан центральный защитник.

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На этот раз, был арендован из "Шальке" центрбек Озан Кабак. Турецкий футболист точно пробудет в "Ливерпуле" до конца сезона. Также предусмотрена опция выкупа за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний Кабак отыграл 14 матчей в Бундеслиге.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Ливерпуль Озан Кабак
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