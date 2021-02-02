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Официально: Озан Кабак - игрок Ливерпуля
Насыщенный день для команды Клоппа
Английский "Ливерпуль" совершил второй трансфер в последний день трансферного окна. И снова был подписан центральный защитник.
На этот раз, был арендован из "Шальке" центрбек Озан Кабак. Турецкий футболист точно пробудет в "Ливерпуле" до конца сезона. Также предусмотрена опция выкупа за 30 миллионов евро.
It’s official! ????@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season ????— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021
В текущем сезоне 20-летний Кабак отыграл 14 матчей в Бундеслиге.
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