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Экс-арбитр АПЛ: Судье, который обслуживал матч Реал – Юве в 2018-м, пришлось увезти семью из дома после игры
Комментарии на фоне последних новостей
Бывший футбольный судья Марк Клаттенбург прокомментировал угрозы, с которыми сталкиваются его коллеги по цеху. Цитирует Марка Daily Mail.
"Майк Дин? Все это неприятно и даже страшно. Ужасно, что в социальных сетях можно такое писать. Твиттер допускает это. К примеру, даже работая сейчас главой судейского корпуса в Греции, я все равно получаю оскорбления в свой адрес. Я знаю Майка уже 15 лет, он прекрасный парень. Дин будет разрывать себя за то, что его две красные карточки были отменены. Все допускают ошибки. Майклу Оливеру пришлось увезти семью из дома после поражения "Ювентуса" от "Реала" в плей-офф ЛЧ в 2018-м".
Напомним, три года назад в ответной игре ¼ финала ЛЧ "Реал" – "Ювентус" (1:3) Оливер в добавленное время при счете 3:0 в пользу "бьянконери" назначил пенальти в ворота Буффона. 11-метровый реализовал Криштиану Роналду, а "Реал" прошел дальше по сумме двух встреч (3:0, 3:1).Вдобавок Майкл удалил Буффона в конце матча.
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