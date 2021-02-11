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Всего сезон в Англии. Эдинсон Кавани может оказаться в Бока Хуниорс

Англия
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Будут ли англичане удерживать форварда?

Всего сезон в Англии. Эдинсон Кавани может оказаться в Бока Хуниорс

Фото - Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Эдинсон Кавани осенью прошлого года подписал контракт с "МЮ". Вполне возможно, что он проведет в команде не больше одного сезона.

Как сообщает Manchester Evening News, уругвайца может подписать "Бока Хуниорс". Аргентинский клуб хочет получить футболиста бесплатно летом, когда закончится его контракт с "дьяволами".

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В текущем сезоне на счету семь голов в 23-х матчах.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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