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Всего сезон в Англии. Эдинсон Кавани может оказаться в Бока Хуниорс
Будут ли англичане удерживать форварда?
Фото - Sky Sports
Эдинсон Кавани осенью прошлого года подписал контракт с "МЮ". Вполне возможно, что он проведет в команде не больше одного сезона.
Как сообщает Manchester Evening News, уругвайца может подписать "Бока Хуниорс". Аргентинский клуб хочет получить футболиста бесплатно летом, когда закончится его контракт с "дьяволами".
В текущем сезоне на счету семь голов в 23-х матчах.
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