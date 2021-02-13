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Каспер Шмейхель установил уникальное достижение в АПЛ по количеству матчей подряд

Англия
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Резервным голкипером "лис" не позавидуешь

Каспер Шмейхель установил уникальное достижение в АПЛ по количеству матчей подряд

АПЛ

Новина українською

В рамках 24-го тура АПЛ "Лестер" на "Кинг Пауэр" принимает "Ливерпуль". В стартовом составе хозяев появился голкипер Каспер Шмейхель, для которого этот матч стал 100-м подряд в рамках Английской Премьер Лиги. За это время в его активе 32 "сухих" поединка.

До этого момента такое достижение не давалось никому. Последний раз он находился вне игры 13 мая 2018-го года из-за травмы лодыжки. С тех пор запасной голкипер Дэнни Уорд провел почти 9 тыс минут на скамейке запасных в матчах чемпионата.

34-летний датчанин выступает за "Лестер" с 2011 года. За "лис" он провел 406 игр, 132 из которых завершил “на ноль”. Также он имеет в своем активе победу в АПЛ. Transfermarkt оценивает вратаря в 8 млн евро.

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В статье: Каспер Шмейхель Лестер Сити
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Источник:
Opta

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