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Каспер Шмейхель установил уникальное достижение в АПЛ по количеству матчей подряд
Резервным голкипером "лис" не позавидуешь
АПЛ
В рамках 24-го тура АПЛ "Лестер" на "Кинг Пауэр" принимает "Ливерпуль". В стартовом составе хозяев появился голкипер Каспер Шмейхель, для которого этот матч стал 100-м подряд в рамках Английской Премьер Лиги. За это время в его активе 32 "сухих" поединка.
До этого момента такое достижение не давалось никому. Последний раз он находился вне игры 13 мая 2018-го года из-за травмы лодыжки. С тех пор запасной голкипер Дэнни Уорд провел почти 9 тыс минут на скамейке запасных в матчах чемпионата.
34-летний датчанин выступает за "Лестер" с 2011 года. За "лис" он провел 406 игр, 132 из которых завершил “на ноль”. Также он имеет в своем активе победу в АПЛ. Transfermarkt оценивает вратаря в 8 млн евро.
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