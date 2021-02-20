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Впервые в XXI веке Эвертон победил на Энфилде
Фанаты "ирисок" этого ждали больше 20 лет
Евертон
Также впервые за 35 лет "Эвертон" победил в выездном поединке "Ливерпуль" с разницей более одного мяча. 22 февраля 1986-го матч завершился с таким же счетом, как и сейчас.
Это поражение стало четвертым подряд для "мерсисайдцев" на "Энфилде". Сейчас они занимают шестое место в АПЛ, уступая первому "Манчестер Сити" 16 очков. Отметим, что в "горожан" есть еще матч в запасе.
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