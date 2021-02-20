Впервые в XXI веке Эвертон победил на Энфилде

"Ливерпуль" потерпел домашнее поражение от "Эвертона" со счетом 0:2 в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Победа "ирисок" над соседями по городу на "Энфилде" стала первой с сентября 1999-го года - тогда счет был 0:1 в пользу гостей.

Также впервые за 35 лет "Эвертон" победил в выездном поединке "Ливерпуль" с разницей более одного мяча. 22 февраля 1986-го матч завершился с таким же счетом, как и сейчас.

Это поражение стало четвертым подряд для "мерсисайдцев" на "Энфилде". Сейчас они занимают шестое место в АПЛ, уступая первому "Манчестер Сити" 16 очков. Отметим, что в "горожан" есть еще матч в запасе.