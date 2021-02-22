Англия
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Угадайте клуб по футболистам - квиз от UA-Футбол
Трех минут вам хватит?
shakhtar.com
В сегодняшнем нашем квизе мы предлагаем вспомнить карьеры футболистов. Вам будут представлены три игрока, нужно указать клуб, за который они все выступали.
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