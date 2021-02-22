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Угадайте клуб по футболистам - квиз от UA-Футбол

Англия
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Трех минут вам хватит?

Угадайте клуб по футболистам - квиз от UA-Футбол

shakhtar.com

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В сегодняшнем нашем квизе мы предлагаем вспомнить карьеры футболистов. Вам будут представлены три игрока, нужно указать клуб, за который они все выступали.

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