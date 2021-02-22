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Три топ-клуба Европы нацелились на вратаря Манчестер Юнайтед
Охота на ДДХ
Страж ворот "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа летом может покинуть клуб.
За 30-летним испанским голкипером "красных дьяволов" наблюдают "Бавария", "Ювентус" и "ПСЖ", сообщает Fichajes.
Давид выступает в МЮ с 2011 года. Его контракт с клубом действует до середины 2023 с возможностью пролонгации еще на год.
В этом сезоне он провел 23 матча за Манчестер Юнайтед, 8 матчей - на ноль, пропустил 29 голов.
Кроме Де Хеа из вратарей в МЮ есть Дин Хендерсон, Жоэль Перейра, Ли Грант и Сержио Ромеро.
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