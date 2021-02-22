Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серхио Агуэро может выбирать между Испанией и Италией
Повсюду топы
Нападающий "Манчестер Сити" 32-летний аргентинец Серхио Агуэро может перейти в другой клуб по окончании сезона.
С его представителями общались сразу несколько клубов. Это "Барселона", "Реал", "Интер" и "Ювентус", сообщает El Chiringuito.
Срок контракта Агуэро с Ман Сити заканчивается летом.
В клубе из Манчестера Серхио выступает с 2011 года.
Читайте такжеГвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганык: Цитаишвили принял решение играть за сборную Грузии
- Олимпик - Днепр-1. Анонс с прогнозом, составы, где смотреть
- Шовковский может возглавить клуб Первой лиги - источник
- Зинченко провел 90 минут против Арсенала и вошел в пятерку лучших
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...