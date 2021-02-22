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Серхио Агуэро может выбирать между Испанией и Италией

Англия
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Серхио Агуэро может выбирать между Испанией и Италией

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" 32-летний аргентинец Серхио Агуэро может перейти в другой клуб по окончании сезона.

С его представителями общались сразу несколько клубов. Это "Барселона", "Реал", "Интер" и "Ювентус", сообщает El Chiringuito.

Срок контракта Агуэро с Ман Сити заканчивается летом.

В клубе из Манчестера Серхио выступает с 2011 года.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия)
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