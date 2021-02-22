Серхио Агуэро может выбирать между Испанией и Италией

Нападающий "Манчестер Сити" 32-летний аргентинец Серхио Агуэро может перейти в другой клуб по окончании сезона.

С его представителями общались сразу несколько клубов. Это "Барселона", "Реал", "Интер" и "Ювентус", сообщает El Chiringuito.

Срок контракта Агуэро с Ман Сити заканчивается летом.

В клубе из Манчестера Серхио выступает с 2011 года.