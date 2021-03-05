Тухель высказался о Тимо Вернере и показатели, на которые не обращает внимание

Главный тренер английского "Челси" Томас Тухель высказался о форварде команды Тимо Вернере.

Я требую выкладываться на 100% на каждой тренировке. Не позволяю чувствовать жалость к себе. Тимо полон таланта, он играет за один из лучших клубов мира в одной из лучших лиг мира.

Так что ему не стоит слишком уж беспокоиться, если он выкладывается на полную и пытается привести себя в то состояние, которое позволяет играть на высшем уровне.