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Тухель высказался о Тимо Вернере и показатели, на которые не обращает внимание

Англия
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Тухель высказался о Тимо Вернере и показатели, на которые не обращает внимание

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Главный тренер английского "Челси" Томас Тухель высказался о форварде команды Тимо Вернере.

Я требую выкладываться на 100% на каждой тренировке. Не позволяю чувствовать жалость к себе. Тимо полон таланта, он играет за один из лучших клубов мира в одной из лучших лиг мира.

Так что ему не стоит слишком уж беспокоиться, если он выкладывается на полную и пытается привести себя в то состояние, которое позволяет играть на высшем уровне.

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Мы не считаем, сколько минут в среднем уходит на голы. Для моего подхода это не проблема, - сказал Тухель, его цитирует Goal.com.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер
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