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Тухель высказался о Тимо Вернере и показатели, на которые не обращает внимание
Немец о немце
Главный тренер английского "Челси" Томас Тухель высказался о форварде команды Тимо Вернере.
Я требую выкладываться на 100% на каждой тренировке. Не позволяю чувствовать жалость к себе. Тимо полон таланта, он играет за один из лучших клубов мира в одной из лучших лиг мира.
Так что ему не стоит слишком уж беспокоиться, если он выкладывается на полную и пытается привести себя в то состояние, которое позволяет играть на высшем уровне.
Мы не считаем, сколько минут в среднем уходит на голы. Для моего подхода это не проблема, - сказал Тухель, его цитирует Goal.com.
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