Артета: Проигрывать 0:1 Тоттенхэму - худший сценарий, но мы продолжили играть

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в лондонском дерби в матче 28-го тура АПЛ.

"То, что мы сделали сегодня, два дня назад вернувшись из Европы – полностью заслуга игроков. Это было невероятно. Уступать в счете 0:1 против "шпор" – худший сценарий из возможных, но мы продолжили играть и заслужили победу. Последние 10 минут мы провели не лучшим образом, надо играть лучше. Мы понадеялись на удачу, хотя, с учетом нашей игры, должны были снять все вопросы раньше.