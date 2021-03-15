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Артета: Проигрывать 0:1 Тоттенхэму - худший сценарий, но мы продолжили играть
Наставник "пушкарей" подвел итоги победы над "шпорами"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"То, что мы сделали сегодня, два дня назад вернувшись из Европы – полностью заслуга игроков. Это было невероятно. Уступать в счете 0:1 против "шпор" – худший сценарий из возможных, но мы продолжили играть и заслужили победу.
Последние 10 минут мы провели не лучшим образом, надо играть лучше. Мы понадеялись на удачу, хотя, с учетом нашей игры, должны были снять все вопросы раньше.
Сегодня можно было увидеть несколько действительно выдающихся выступлений, была видна энергия, с которой играли парни. Команда нашла в себе силы не сдаться, мы продолжили играть и создавать моменты, за что получили награду.
Мы хорошо играли в прошлых дерби, но "Тоттенхэм" очень эффективен, ему не нужно забивать много. Вы сегодня видели, что сделал Ламела. Обамеянг – славный парень, один из важнейших игроков команды. Он наш капитан. В быту хватает всяких случаев, потому что у людей возникают проблемы в связи с ограничениями из-за пандемии. Но я ни за что не стану рассказывать, что происходит в раздевалке", – рассказал испанец.
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