  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Проигрывать 0:1 Тоттенхэму - худший сценарий, но мы продолжили играть
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Проигрывать 0:1 Тоттенхэму - худший сценарий, но мы продолжили играть

Англия
(1 голосов)

Наставник "пушкарей" подвел итоги победы над "шпорами"

Артета: Проигрывать 0:1 Тоттенхэму - худший сценарий, но мы продолжили играть

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в лондонском дерби в матче 28-го тура АПЛ.

"То, что мы сделали сегодня, два дня назад вернувшись из Европы – полностью заслуга игроков. Это было невероятно. Уступать в счете 0:1 против "шпор" – худший сценарий из возможных, но мы продолжили играть и заслужили победу.

Последние 10 минут мы провели не лучшим образом, надо играть лучше. Мы понадеялись на удачу, хотя, с учетом нашей игры, должны были снять все вопросы раньше.

Читайте такжеМоуриньо после матча с Арсеналом: Жаль, что у рефери нет послематчевых интервью

Сегодня можно было увидеть несколько действительно выдающихся выступлений, была видна энергия, с которой играли парни. Команда нашла в себе силы не сдаться, мы продолжили играть и создавать моменты, за что получили награду.

Мы хорошо играли в прошлых дерби, но "Тоттенхэм" очень эффективен, ему не нужно забивать много. Вы сегодня видели, что сделал Ламела. Обамеянг – славный парень, один из важнейших игроков команды. Он наш капитан. В быту хватает всяких случаев, потому что у людей возникают проблемы в связи с ограничениями из-за пандемии. Но я ни за что не стану рассказывать, что происходит в раздевалке", – рассказал испанец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...