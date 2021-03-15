Эрлинг Холанд назвал размер зарплаты, которую хочет получать в новом клубе

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении нападающего немецкой "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

Главный тренер команды Олег-Гуннар Сульшер и спортивный директор Джон Мерта сходятся во мнении о том, что Холанд - идеальная долгосрочная замена ушедшему в "Интер" Ромелу Лукаку.

Manchester Evening News утверждает, что нападающий хочет получать 350 000 фунтов в неделю (1,4 млн фунтов в месяц).

Другой клуб из того же города, "Манчестер Сити", также заинтересован в подписании контракта с норвежцем.

После перехода в "Боруссию" 20-летний игрок забил 47 голов в 48 матчах.