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Эрлинг Холанд назвал размер зарплаты, которую хочет получать в новом клубе
Если это будет МЮ
Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении нападающего немецкой "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.
Главный тренер команды Олег-Гуннар Сульшер и спортивный директор Джон Мерта сходятся во мнении о том, что Холанд - идеальная долгосрочная замена ушедшему в "Интер" Ромелу Лукаку.
Manchester Evening News утверждает, что нападающий хочет получать 350 000 фунтов в неделю (1,4 млн фунтов в месяц).
Другой клуб из того же города, "Манчестер Сити", также заинтересован в подписании контракта с норвежцем.
После перехода в "Боруссию" 20-летний игрок забил 47 голов в 48 матчах.
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