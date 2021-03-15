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Эрлинг Холанд назвал размер зарплаты, которую хочет получать в новом клубе

Англия
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Если это будет МЮ

Эрлинг Холанд назвал размер зарплаты, которую хочет получать в новом клубе

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Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении нападающего немецкой "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

Главный тренер команды Олег-Гуннар Сульшер и спортивный директор Джон Мерта сходятся во мнении о том, что Холанд - идеальная долгосрочная замена ушедшему в "Интер" Ромелу Лукаку.

Manchester Evening News утверждает, что нападающий хочет получать 350 000 фунтов в неделю (1,4 млн фунтов в месяц).

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Другой клуб из того же города, "Манчестер Сити", также заинтересован в подписании контракта с норвежцем.

После перехода в "Боруссию" 20-летний игрок забил 47 голов в 48 матчах.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед зарплата Эрлинг Холанд
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