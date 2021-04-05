Нервы из-за разгрома прорвались на тренировку: Рюдигер сцепился с Кепой на тренировке Челси

На вчерашней тренировочной сессии лондонского клуба "Челси" произошел конфликт между защитником "синих" Антонио Рюдигером и резервным голкипером Кепой Аррисабалагой.

По информации британской прессы, немецкий футболист досрочно покинул занятие после стычки с испанским вратарем. Отмечается, что Рюдигер неоправданно грубо сыграл против Кепы, после чего не извинился за свои действия – исполнители начали толкотню, разнимать партнеров бросились остальные футболисты.

Как сообщают источники, позже Антонио все-таки извинился перед одноклубником и менеджером "Челси" Томасом Тухелем за свое поведение. Напомним, в субботу, 3 апреля, "синие" в домашних стенах разгромно уступили "ВБА" (2:5). В среду команда сыграет первый поединок с "Порту" в рамках ¼ финала ЛЧ.