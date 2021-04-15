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Amazon снимет документальный фильм о хавбеке МЮ
Полузащитник уже заключил соглашение
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции заключил соглашение с Amazon Prime на съемку документального фильма о себе.
"Воодушевлены сотрудничеством с Погба – одним из наиболее заметных талантов своего времени, чье влияние распространяется далеко за границы игрового поля", – заявила BBC Sport заведующая оригинальными проектами Amazon Джорджия Браун.
Создатели фильма хотят показать жизнь игрока как на футбольном поле и вне его. Премьера запланирована на 2022 год.
В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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