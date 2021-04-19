Член исполкома УЕФА требует отлучения от всех соревнований 12 учредителей Суперлиги

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер высказался об игроках из 12 европейских клубов-основателей Суперлиги.

В пятницу состоится экстренное заседание исполнительного комитета УЕФА. Считаю, что все 12 клубов нужно отлучить [от соревнований УЕФА].

Считаю, что контракты игроков должны быть автоматически разорваны, когда УЕФА отстранит от соревнований эти клубы. Так что игроки станут свободными агентами и смогут перейти в другую команду, которая является частью сообщества УЕФА и нашей футбольной пирамиды.

Не думаю, что Суперлига будет приятная болельщикам и тем, кто любит футбол, - заявил Меллер, которого цитирует dr.dk.