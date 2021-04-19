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Член исполкома УЕФА требует отлучения от всех соревнований 12 учредителей Суперлиги

Англия
(4 голосов)

Не доиграют еврокубки?

Член исполкома УЕФА требует отлучения от всех соревнований 12 учредителей Суперлиги

sport-express/автор невідомий

Новина українською

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер высказался об игроках из 12 европейских клубов-основателей Суперлиги.

В пятницу состоится экстренное заседание исполнительного комитета УЕФА. Считаю, что все 12 клубов нужно отлучить [от соревнований УЕФА].

Считаю, что контракты игроков должны быть автоматически разорваны, когда УЕФА отстранит от соревнований эти клубы. Так что игроки станут свободными агентами и смогут перейти в другую команду, которая является частью сообщества УЕФА и нашей футбольной пирамиды.

Не думаю, что Суперлига будет приятная болельщикам и тем, кто любит футбол, - заявил Меллер, которого цитирует dr.dk.

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В статье: УЕФА Суперлига
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 01:04
Такой бардак назревает...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2021 в 00:39
Через лет 10 аббревиатуру УЕФА забудут. А Суперлига будет состоять из нескольких конференций как у пиндосов.
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0
-1
nivroku (Odessa)
20.04.2021 в 00:19
Можно будет на халяву УПЛ усилить! Салаха в Шахтер, Фирмино и Мане - в Динамо! Клоппа- тренером в обновленный Металлист. Так, с Ливерпулем разобрались. Переходим к МанСити. Зинченко - в Александрию!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 01:02
Зина еще может без сборной остаться.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
20.04.2021 в 00:10
Вот это правильный шаг. Думаю, что некоторые футболисты захотят уйти из клубов. Месси же хотел уйти в ПСЖ, Роналду может спокойно играть в Баварии. Мбаппе и Неймар остается в ПСЖ, есть Левандовски. А на всех остальных никто и и смотреть не будет. И суперлига загнется.
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+3
0
lektor (Мариуполь)
20.04.2021 в 00:25
знаешь а я думаю многие игроки выберут деньги( а в сл их будет очень много походу) а не игры за сборную (к сожалению)
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0
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
20.04.2021 в 00:26
В любом случае она много лет не проживет. Тут именно тот случай, когда лучше "убить дитя" в зародыше
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+1
0


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