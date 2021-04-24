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Тренер Ньюкасла после матча с Ливерпулем: Мы должны что-то сделать с VAR
Стив Брюс остался недовольным результатом матча
Коуч "Ньюкасла" Стив Брюс раскритиковал систему VAR после матча 33-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:1).
В самом конце игры судья Андре Марринер отменил гол Каллума Уилсона после консультации с VAR из-за игры рукой.
"Мы должны что-то сделать с VAR, с правилом игры рукой. Это губит зрелище. Это просто правило, VAR делает свое дело, но кто устанавливает эти правила? Мы в состоянии остановить Суперлигу, может, мы не будем заводить свои правила в АПЛ? Ужасно, когда испытываешь подобное на себе. Мы могли выиграть 2:1", – заявил Брюс.
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