Тренер Ньюкасла после матча с Ливерпулем: Мы должны что-то сделать с VAR

Коуч "Ньюкасла" Стив Брюс раскритиковал систему VAR после матча 33-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:1).

В самом конце игры судья Андре Марринер отменил гол Каллума Уилсона после консультации с VAR из-за игры рукой.

"Мы должны что-то сделать с VAR, с правилом игры рукой. Это губит зрелище. Это просто правило, VAR делает свое дело, но кто устанавливает эти правила? Мы в состоянии остановить Суперлигу, может, мы не будем заводить свои правила в АПЛ? Ужасно, когда испытываешь подобное на себе. Мы могли выиграть 2:1", – заявил Брюс.