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Эндрю Робертсон - о голе Алиссона: Любой нападающий мира был бы рад такому удару

Англия
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Вратарь принес своей команде победу

Эндрю Робертсон - о голе Алиссона: Любой нападающий мира был бы рад такому удару

Sky

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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал волевую победу команды в матче английской Премьер-лиги с "Вест Бромвич Альбион" (2:1).

"Мне трудно это описать. Эта команда не умеет сдаваться. Я говорил это много раз, но раньше это случалось, когда мы сражались за титулы. Мы продолжаем бороться, идти вперёд и пробовать. В последние 10 минут у нас были отличные шансы, но мы никак не могли их использовать.

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Затем случился этот угловой, и я увидел, как Али приближается к воротам. Тогда я подумал: "Я в этом не уверен". В тот момент я отошёл назад. Но дальше случилось невероятное. Думаю, любой нападающий мира был бы рад такому удару головой", — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Ливерпуль Эндрю Робертсон Алиссон Бекер
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