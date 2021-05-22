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Плей-офф за выход в АПЛ. Брентфорд отправится на Уэмбли, Борнмут остался в Чемпионшипе
Пчелы сделали камбэк в матче с вишенками
Фото: PA/Автор - John Walton
Лондонский клуб “Брентфорд” во втором сезоне подряд сыграет в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.
Сегодня “Брентфорд” переиграл в полуфинале “Борнмут” со счетом 3:1. В первом полуфинале
Фото: ProSports/Shutterstock/Автор - Nigel Keene
В плей-офф за выход в АПЛ не действует правило выездного гола, поэтому “Брентфорду” нужно было забить как минимум один гол, чтобы перевести игру в овертайм, но “пчелы” забили два гола в основное время. На 50-й минуте Янельт забил второй гол “Брентфорда”, а за десять минут до конца игры окончательный счет установил Маркус Форсс – 3:1.
В прошлом сезоне команда Томаса Франка уступила на “Уэмбли” “Фулхэму”. В этом году соперником “Брентфорда” в финале будет победитель пары “Суонси” – “Барнсли”. Игра состоится 29 мая.
“Борнмут”, в отличие от “Норвича” и “Уотфорда”, не смог вернуться в АПЛ с первой попытки.
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