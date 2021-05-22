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Плей-офф за выход в АПЛ. Брентфорд отправится на Уэмбли, Борнмут остался в Чемпионшипе 

Англия
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Пчелы сделали камбэк в матче с вишенками 

Плей-офф за выход в АПЛ. Брентфорд отправится на Уэмбли, Борнмут остался в Чемпионшипе 

Фото: PA/Автор - John Walton

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лондонский клуб “Брентфорд” во втором сезоне подряд сыграет в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

Сегодня “Брентфорд” переиграл в полуфинале “Борнмут” со счетом 3:1. В первом полуфинале выиграли “вишенки” – 1:0, и сегодня “Борнмут” тоже забил первым (Данджума вывел гостей вперед на пятой минуте после контратаки). “Брентфорд” быстро отыгрался (Айвен Тоуни реализовал пенальти), но поворотным стал эпизод на 28-й минуте, когда защитник “Борнмута” Крис Мифем получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Плей-офф за выход в АПЛ. Брентфорд отправится на Уэмбли, Борнмут остался в Чемпионшипе  - изображение 1

Фото: ProSports/Shutterstock/Автор - Nigel Keene

В плей-офф за выход в АПЛ не действует правило выездного гола, поэтому “Брентфорду” нужно было забить как минимум один гол, чтобы перевести игру в овертайм, но “пчелы” забили два гола в основное время. На 50-й минуте Янельт забил второй гол “Брентфорда”, а за десять минут до конца игры окончательный счет установил Маркус Форсс – 3:1.

В прошлом сезоне команда Томаса Франка уступила на “Уэмбли” “Фулхэму”. В этом году соперником “Брентфорда” в финале будет победитель пары “Суонси” – “Барнсли”. Игра состоится 29 мая.

“Борнмут”, в отличие от “Норвича” и “Уотфорда”, не смог вернуться в АПЛ с первой попытки.

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В статье: Чемпионшип Брентфорд Борнмут (Англия)
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