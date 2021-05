АПЛ. Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0. Бронза и Лига Чемпионов для мерсийсадцев

Английская Премьер-Лига, 38-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Результат нужен был только "Ливерпулю", гости уже доигрывали сезон. Из-за этого затряслись коленки в "мерсисайдцев" уже на четвертой минуте: Аю убежал от Филлипса, вышел под острым углом к ​​Алиссону, однако бразильский голкипер парировал удар. Второй момент в матче тоже за подопечными Ходжсона: Таунсенд обокрал Филлипса (который медленно разбирался что делать с мячом), убежал один на один, однако пробил мимо ворот.

В середине первого тайма подопечные Клоппа наконец взяли под контроль мяч и вообще игру. Сначала Уильямс головой из хорошей позиции пробил мимо ворот, а затем удар Салаха потянул Гуайта. Очень хотел египтянин обогнать Кейна в списке бомбардиров АПЛ. Но свой голевой багаж пополнил другой вингер. После розыгрыша углового мяч дошел до Мане, который в подкате вогнал мяч в сетку ворот. Восьмой раз подряд сенегалец забил в матчах против "Кристал Пэлас". Таким образом он повторил серию Робина ван Перси, который тоже столько же раз подряд огорчал "Сток Сити".

Sadio has now netted against @CPFC in EIGHT consecutive @premierleague games ⚽️ pic.twitter.com/5v4hEGkcL9