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АПЛ. Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0. Бронза и Лига Чемпионов для мерсийсадцев
Подопечные Клоппа спасаются в концовке чемпионата
Ліверпуль/Автор невідомий
Английская Премьер-Лига, 38-й тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Результат нужен был только "Ливерпулю", гости уже доигрывали сезон. Из-за этого затряслись коленки в "мерсисайдцев" уже на четвертой минуте: Аю убежал от Филлипса, вышел под острым углом к Алиссону, однако бразильский голкипер парировал удар. Второй момент в матче тоже за подопечными Ходжсона: Таунсенд обокрал Филлипса (который медленно разбирался что делать с мячом), убежал один на один, однако пробил мимо ворот.
⚪️????????#CPFC | #LIVCRY pic.twitter.com/hcvxyllCzC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 23, 2021
В середине первого тайма подопечные Клоппа наконец взяли под контроль мяч и вообще игру. Сначала Уильямс головой из хорошей позиции пробил мимо ворот, а затем удар Салаха потянул Гуайта. Очень хотел египтянин обогнать Кейна в списке бомбардиров АПЛ. Но свой голевой багаж пополнил другой вингер. После розыгрыша углового мяч дошел до Мане, который в подкате вогнал мяч в сетку ворот. Восьмой раз подряд сенегалец забил в матчах против "Кристал Пэлас". Таким образом он повторил серию Робина ван Перси, который тоже столько же раз подряд огорчал "Сток Сити".
⚽️— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2021
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Sadio has now netted against @CPFC in EIGHT consecutive @premierleague games ⚽️ pic.twitter.com/5v4hEGkcL9
На начало второго тайма "Ливерпуль" вышел с преимуществом в счете и задачам ее удержать. Почти до конца матча команды откровенно играли для болельщиков, но не создавали моменты. На 74-й минуте матча ситуацию исправил Мане. Сенегалец принял пас во время контратаки от Салаха, несколько секунд оценивал ситуацию и с левой ноги пробил по воротам. Незначительный рикошет заставил Гуайту достать мяч из сетки ворот.
FULL-TIME Liverpool 2-0 Crystal Palace— Premier League (@premierleague) May 23, 2021
Sadio Mane's double secures Champions League football for @LFC next season#LIVCRY pic.twitter.com/Z5ha9vTv0A
Результат почти в кармане, но Салах очень хотел получить Золотую Бутсу. Египтянин имел еще два шанса, однако не смог их реализовать: сначала пробил мимо, потом его удар заблокировал защитник. В итоге звание лучшего снайпера чемпионата получил Кейн, который отличился 23-м голом в параллельном матче против "Лестера". В Салаха 22 точных удара.
Благодаря четырем победам подряд на финишной прямой чемпионата "мерсисайдцы" не только получают путевку в Лигу Чемпионов, а и завоевывают бронзовые медали АПЛ. Символично, что это достижение "мерсисайдцы" одержали именно при болельщиках, именно под "You'll never walk alone".
???????? pic.twitter.com/yPyHF50mfn— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2021
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 2:0
Голы: Мане 36, 74
"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Филлипс, Уильямс, Робертсон - Алькантара, Фабинью, Вейналдум (Милнер 78) - Салах, Фирмино, Мане
"Кристал Пэлас": Гвайта - Уорд, Томкинс (Шлупп 58), Кэхилл, Митчелл - Куяте, Маккарти (ван Анхолт 88), Ридевалд - Таунсенд, Заха, Аю
Предупреждения: Александер-Арнольд 71, Милнер 86 - Аю 71, Ридевалд 83
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