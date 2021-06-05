  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Конте не станет тренером Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте не станет тренером Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Все из-за капризов наставника

Конте не станет тренером Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на большое количество слухов на счет перехода уже бывшего тренера миланского "Интера" Антонио Конте в лондонский "Тоттенхэм", этот союз летом не объединится. Клуб решил отказаться от такой идеи из-за того, что наставник не хотел работать с перспективными молодыми игроками "шпор", а сделать ставку на опытных футболистов. Об этом сообщает Sky Sports Italy.

Окончательные переговоры состоялись в пятницу вечером. К тому моменту Конте сомневался на счет работе в "Тоттенхэма" и был склонен отклонить предложение. Различные взгляды с руководством клуба сделали эти мысли реальностью.

Итальянский наставник хотел бороться за трофеи с первого дня в команде. Боссы "шпор" не имели такого целью, планируя контракт с Антонио.

А вот лоббируемый Конте бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи все ближе к подписанию соглашения с "Тоттенхэмом".

Напомним, что по окончании прошлой серии А Антонио Конте покинул "Интер" после двух лет работы в Милане. За это время он завоевал с "нерадззурри" титул Чемпиона Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports Italy

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...