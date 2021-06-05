Конте не станет тренером Тоттенхэма

Несмотря на большое количество слухов на счет перехода уже бывшего тренера миланского "Интера" Антонио Конте в лондонский "Тоттенхэм", этот союз летом не объединится. Клуб решил отказаться от такой идеи из-за того, что наставник не хотел работать с перспективными молодыми игроками "шпор", а сделать ставку на опытных футболистов. Об этом сообщает Sky Sports Italy.

Окончательные переговоры состоялись в пятницу вечером. К тому моменту Конте сомневался на счет работе в "Тоттенхэма" и был склонен отклонить предложение. Различные взгляды с руководством клуба сделали эти мысли реальностью.

Итальянский наставник хотел бороться за трофеи с первого дня в команде. Боссы "шпор" не имели такого целью, планируя контракт с Антонио.

А вот лоббируемый Конте бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи все ближе к подписанию соглашения с "Тоттенхэмом".

Напомним, что по окончании прошлой серии А Антонио Конте покинул "Интер" после двух лет работы в Милане. За это время он завоевал с "нерадззурри" титул Чемпиона Италии.