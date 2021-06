Футбольную ассоциацию Англии впервые в истории возглавит женщина

Футбольная ассоциации Англии (FA) назначила нового руководителя организации. Должность с января следующего года займет Дебби Хьюитт, член совета директоров компании Visa Europe и руководитель британской сети ресторанов и пабов The Restaurant Group. Также она управляет BGL Group и White Stuff.

Десять лет назад за свои достижения в области бизнеса Хьюитт удостоилась звания кавалера ордена Британской империи. Она станет первой женщиной во главе FA за всю ее 157-летнюю историю. Сообщается, что Хьюитт с детства интересуется футболом.

Управленцы пришли к выводу, что 57-летняя Дебби обладает всеми необходимыми качествами и, что самое главное, опытом для работы на данном посту. После утверждения кандидатуры советом она сменит Питера Маккормика.

