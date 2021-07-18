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Руни - о Манчестер Юнайтед: Думаю, они смогут побороться за титул в следующем сезоне
Легенда МЮ предрекает успех своей бывшей команде
Главный тренер английского "Дерби Каунти" Уэйн Руни дал комментарий о "Манчестер Юнайтед", которому его клуб проиграл в товарищеском матче (1:2):
"Сейчас они на таком этапе, когда фанаты жаждут успеха, трофеев. На Оле и его штаб в связи с этим будет оказываться давление.
Но можно увидеть, что они становятся все лучше. Думаю, они смогут побороться за титул в следующем сезоне", – сказал Руни.
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Источник:Твиттер журналиста Уитвелла
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