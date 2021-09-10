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Ван Дейк сыграет в матче с Лидсом

Англия
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Защитник восстановился от повреждения

Ван Дейк сыграет в матче с Лидсом

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк тренируется в общей группе после возвращения из сборной Нидерландов.

По словам специалиста, 30-летний футболист сможет принять участие в матче 4-го тура АПЛ против "Лидса".

Ван Дейк получил небольшое повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Турции (6:1), но смог доиграть встречу до конца.

Матч "Лидс" — "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 12 сентября

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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