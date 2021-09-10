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Ван Дейк сыграет в матче с Лидсом
Защитник восстановился от повреждения
Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк тренируется в общей группе после возвращения из сборной Нидерландов.
По словам специалиста, 30-летний футболист сможет принять участие в матче 4-го тура АПЛ против "Лидса".
Ван Дейк получил небольшое повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Турции (6:1), но смог доиграть встречу до конца.
Матч "Лидс" — "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 12 сентября
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