"Закрой свой ***ный рот". Фанаты Вест Хэма оскорбляли лидера МЮ после поражения молотобойцев

Вчера, 19 сентября, "Манчестер Юнайтед" в драматичном выездном поединке обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Лингард забил победный гол под занавес встречи, а уже в компенсированное время Де Хеа парировал пенальти от Нобла, который заработал Ярмоленко.

Естественно, после финального свистка игроки отправились в подтрибунное помещение. В тот момент, когда поле покидал хавбек "МЮ" Поль Погба, болельщики "молотобойцев" бросили в адрес француза что-то не слишком приятное. По информации Goal.com, его "попросили" "закрыть своей ***ный рот".

Полузащитник "красных дьяволов" своей реакцией лишь заводил фанатов хозяев. Поль настолько сильно вошел во вкус, что Майклу Каррику, работающему ассистентом Оле Гуннара Сульшера, пришлось затягивать футболиста в туннель стадиона.

Paul Pogba winding up a West Ham fan who launched unprovoked insults at him at the end of the game ????



???? - @Enrique_murio pic.twitter.com/dQKdhc8YwG