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"Закрой свой ***ный рот". Фанаты Вест Хэма оскорбляли лидера МЮ после поражения молотобойцев

Англия
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Каррик едва сдержал игрока

"Закрой свой ***ный рот". Фанаты Вест Хэма оскорбляли лидера МЮ после поражения молотобойцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 19 сентября, "Манчестер Юнайтед" в драматичном выездном поединке обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Лингард забил победный гол под занавес встречи, а уже в компенсированное время Де Хеа парировал пенальти от Нобла, который заработал Ярмоленко.

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Естественно, после финального свистка игроки отправились в подтрибунное помещение. В тот момент, когда поле покидал хавбек "МЮ" Поль Погба, болельщики "молотобойцев" бросили в адрес француза что-то не слишком приятное. По информации Goal.com, его "попросили" "закрыть своей ***ный рот".

Полузащитник "красных дьяволов" своей реакцией лишь заводил фанатов хозяев. Поль настолько сильно вошел во вкус, что Майклу Каррику, работающему ассистентом Оле Гуннара Сульшера, пришлось затягивать футболиста в туннель стадиона.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Goal.com

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