Реал заинтересовался центральным защитником Лестера

Мадридский "Реал" продолжает искать на трансферном рынке усиление в центральное звено защиты. Одной из целей стал центральный защитник "Лестера" Чаглар Союнчу. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Defensa Central.

Сейчас в "сливочных" в наличии Давид Алаба, Эдер Милитао, Начо и Хесус Вальехо на две позиции в центре обороны. Мадридцы хотят подписать Союнчу, чтобы укрепить защиту. К слову, в активе того же Вальехо пока ноль матчей в текущем сезоне.

Напомним, что Чаглар перешел в состав мадридцев с "Фрайбурга" за 21 млн евро в августе 2018 года. С тех пор он провел 90 матчей за "Лестер", записав в свой актив два гола и один ассист.

Его контракт с клубом действителен еще два сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего турка в 45 млн евро.