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Таунсенд - первый игрок в истории АПЛ, которому удалось трижды выиграть награду за лучший гол месяца

Англия
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Форвард забил шикарный гол

Таунсенд - первый игрок в истории АПЛ, которому удалось трижды выиграть награду за лучший гол месяца

Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен

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Нападающий "Эвертона" Эндрос Таунсенд стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, которому удалось трижды получить награду за лучший гол месяца.

30-летний англичанин получал приз за март 2017 года, декабрь 2018 года и сентябрь 2021 года. Первые две награды футболист получил во время выступлений за "Кристал Пэлас".

Таунсенд провел 250 матчей в АПЛ за карьеру, на его счету 25 голов в турнире.

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В статье: Эндрос Таунсенд Эвертон
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