Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таунсенд - первый игрок в истории АПЛ, которому удалось трижды выиграть награду за лучший гол месяца
Форвард забил шикарный гол
Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен
Нападающий "Эвертона" Эндрос Таунсенд стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, которому удалось трижды получить награду за лучший гол месяца.
30-летний англичанин получал приз за март 2017 года, декабрь 2018 года и сентябрь 2021 года. Первые две награды футболист получил во время выступлений за "Кристал Пэлас".
Таунсенд провел 250 матчей в АПЛ за карьеру, на его счету 25 голов в турнире.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО
- Франция U-21 - Украина U-21: Анонс и прогноз матча 08.10.2021
- Кополовец: Не уверен, что Петраков сам принимал решение по Малиновскому
- Официально: инвестиционный фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...