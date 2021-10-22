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Салах: Для себя я лучший игрок всех времен

Англия
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Нескромно

Салах: Для себя я лучший игрок всех времен

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах прокомментировал слова главного тренера команды Юргена Клоппа, который заявил, что считает египтянина лучшим игроком в мире. "Я всегда стремлюсь быть лучшим", – приводит слова Мохаммеда Sky Sports.

"Для меня это звучит просто прекрасно, но все-таки я считаю, что это мнение одного человека. Я не могу сказать, что являюсь лучшим в мире. Кто-то с этим согласится, а кто-то – нет. Я просто счастлив из-за того, как играю в последнее время, но я считаю, что это субъективные вещи.

Я всегда стремлюсь быть лучшим игроком в мире. Я не буду врать. Это то, что заставляет меня пахать и стараться быть лучшей версией себя.

Для себя я лучший игрок всех времен. Я стараюсь поддерживать эту уверенность в этом. Неважно, согласны ли с этим другие люди", – сказал Салах.

В этом сезоне у Мо 14+4 в 11 матчах за Ливерпуль во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает египтянина в 100 миллионов евро.

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В статье: Мохамед Салах
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Источник:
skysports.com

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