Маунт о хет-трике: Саутгейт наблюдал за игрой. Здорово, что удался такой матч

Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт поделился мыслями после своего первого хет-трика в футболке "аристократов" . Хавбек трижды расписался в воротах "Норвича" в матче 9-го тура АПЛ.

"Это особенный день, и не только из-за меня, но и из-за того, сколько команда в целом забила и того, как она играла. Играть в столь раннее время бывает тяжело, потому что времени на восстановление не так много.

В этом сезоне забивали многие наши ребята. В середине недели я говорил, что пора бы уже и мне отметиться голом, и сегодня настал мой черед. Мне только что сказали, что Саутгейт наблюдал за игрой. Здорово, что мне удался такой матч, это был хороший день.

Сейчас важнее всего сосредоточиться на играх. Впереди у нас важные матчи, если мы будем делать шаг за шагом, то сможем и дальше набирать очки. Наша цель – занять место на самом верху, мы хотим быть большой командой", – рассказал Маунт.