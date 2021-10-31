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АПЛ. Астон Вилла - Вест Хэм 1:4. Хаммерс сравниваются по очкам с Манчестер Сити
Очередная выездная победа команды Мойеса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, десятый тур. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Вест Хэм” 1:4
Голы: Уоткинс 34 – Джонсон 7, Райс 38, Форнальс 80, Боуэн 84
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Хос, Таргетт – Макгинн, Накамба, Рэмзи (Янг 15) – Буэндиа (Мингз 52), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази 72)
“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон – Райс, Соучек – Бенрахма (Лансини 64), Форнальс (Цоуфал 90+1), Боуэн (Влашич 90+1) – Антонио
Предупреждения: Макгинн 79 – Форнальс 79, Боуэн 79
Удаление: Конса 50
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